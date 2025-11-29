"روكول ريسنج" الدنماركي يتصدر منافسات اليوم الأول من نهائي "سيل جي بي" في أبوظبي

أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / تصدر فريق روكول ريسنج الدنماركي، منافسات اليوم الأول من سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي – الجولة الختامية لموسم سيل جي بي 2025 – التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في ميناء زايد مقابل الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي، بمشاركة 12 فريقاً دولياً على متن قوارب F50 الشراعية عالية الأداء، التي تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

ويضم الفريق الدنماركي بقيادة نيكولاي سيهستيد أبطالا أولمبيين وحاملي أرقام قياسية في السرعة ومستكشفين جابوا أنحاء العالم، ما يجعل الطاقم ذا خبرة كبيرة عازماً على ترك بصمة في موسم 2025، وجاء في المركز الثاني الفريق السويسري، بينما حل في المركز الثالث فريق مبادلة البرازيل.

واستخدمت جميع الفرق وللمرة الأولى الجناح الجديد بارتفاع 27.5 متراً، إلى جانب زعانف ومجاريف خاصة بالرياح الخفيفة، للاستفادة من الرياح الخفيفة التي تتراوح سرعتها بين 7–10 كم/ساعة، وحتى أكثر الأطقم خبرة واجهت صعوبات في ظل الازدحام على واحد من أضيق مسارات بطولات سيل جي بي.

وتستعد أبوظبي غداً للإعلان عن بطل "سيل جي بي" للموسم 2025، ويشهد صراع الموسم بين أربعة فرق متقاربة في عدد النقاط: فريق الإمارات بريطانيا برصيد 85 نقطة بقيادة السير بن أينسلي، وفريق بلاك فويلز النيوزيلندي برصيد 82 نقطة بقيادة الثنائي بيتر بورلينج وبلير توك، وفريق فلاينج روس الأسترالي برصيد 80 نقطة بقيادة توم سلينغزبي، وأخيراً فريق لوس جالوس الإسباني برصيد 76 نقطة بقيادة الثنائي دييغو بوتين وفلوريان تريتل.

ويمنح سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى 10 نقاط للفائز بالمركز الأول، و9 نقاط للمركز الثاني، و8 نقاط للمركز الثالث، و7 نقاط للمركز الرابع، ما يحسم لقب الموسم الخامس، ويمنح الفريق الفائز جائزة مالية تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي.

وتمثل أبوظبي المحطة الثانية عشرة والأخيرة في الموسم الخامس من سيل جي بي، الذي شمل محطات في دبي، وأوكلاند، وسيدني، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، وبورتسموث، وساسنيتز، وسانت تروبيه، وجنيف، وقادش.

وستعود الفرق الـ 12 جميعها للمياه غدا لخوض سباقين أو ثلاث سباقات تأهيلية إضافية – حسب الظروف – قبل تتويج الفائز بالحدث وحساب الترتيب العام للموسم، على أن تتأهل أفضل ثلاثة فرق للسباق النهائي الحاسم، وتنطلق السباقات غداً الأحد 30 نوفمبر عند الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت الخليج.

ويبلغ مجموع الجوائز 3.2 مليون دولار أمريكي لهذا الأسبوع، بواقع 800 ألف دولار للفائزين في جولة سباق مبادلة أبوظبي للإبحار (تُقسم بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى)، 400 ألف دولار لأعلى فريق في نقاط الموسم، و2 مليون دولار للفائز بالسباق النهائي الحاسم لتحديد بطل موسم.