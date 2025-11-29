"فرجان دبي" تحتفل بعيد الاتحاد الـ54 في الخوانيج وجميرا

دبي في 29 نوفمبر/ وام / تنظم مؤسسة فرجان دبي في إطار حملة "الشهر الوطني" التي تقام في إمارة دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة ، سلسلة من الفعاليات المجتمعية والتراثية التي تُبرز القيم الوطنية الراسخة وروح التلاحم بين أبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل في أحياء الخوانيج وجميرا.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن رؤية فرجان دبي الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالمناسبات الوطنية في قلب الأحياء السكنية، بما يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة في التجربة الاحتفالية ويجعل من الفرجان منصّات تفاعلية تنبض بروح الإمارات الأصيلة.

وتتضمن الفعاليات التي تقام برعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي، وشركة "دو"، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، وخدمة الأمين، ودبي القابضة مجموعة من الأنشطة المميزة تشمل العروض الثقافية والتراثية، وورش العمل، والمسابقات التفاعلية، والأسواق المحلية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواهب والمشاريع الإماراتية في مجالات الإبداع والحرف والفنون، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم المحلية، لتقديم تجربة متكاملة تعكس غنى التراث الإماراتي وتنوعه.

من جانبها، قالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي: نفخر بأن نكون جزءاً من احتفالات عيد الاتحاد، هذه المناسبة التي تجمعنا على حب الوطن وتعزز مشاعر الانتماء بين جميع المواطنين والمقيمين.

وأضافت: اخترنا أن تمتد فعاليات اليوم الوطني في موقعين هما الخوانيج وجميرا، ليكون لكل حي بصمته الخاصة في التعبير عن روح الاتحاد والاحتفاء بالتراث البري والبحري، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من سكان دبي للمشاركة في أجواء الفرح والاحتفال.

وتستهدف فرجان دبي هذا العام زيادة عدد الحضور في الفعاليات لأكثر من 90 ألف مُشارك، فيما سيجري تنظيم 25 ورشة عمل متنوعة، وإقامة 50 عرضاً ومسابقة ترفيهية كما ستشهد الاحتفالات مشاركة أكثر من 20 مطعماً و16 محلاً.