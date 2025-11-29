نادي الجزيرة الحمراء يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 بفعاليات وطنية وتراثية

رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام / نظم نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي احتفالية وطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 تحت شعار "متحدين"، في أجواء سادت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بصرح الاتحاد الشامخ وإنجازاته العظيمة.

حضر الاحتفالية، الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وسعادة محمد حسن عمران الشامسي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي، إلى جانب عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة النادي وجمهور غفير.

تضمّنت الاحتفالية، التي قدّمتها الإعلامية منى العواني، فقرات وطنية وتراثية بدأت بالسلام الوطني، ثم تلتها عروض متنوعة قدّمتها مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة، شملت رقصات شعبية وأهازيج وطنية تجسّد معاني الاتحاد، كما قدّمت فرقة العيّالة التابعة لجمعية الجزيرة الحمراء للفنون الشعبية عروضها الفلكلورية والأهازيج التراثية الإماراتية، إضافة إلى مشاركة الخيّالة بعروض مميزة، فضلاً عن تخصيص ركن للمأكولات الشعبية والأزياء وغيرها من الفعاليات المصاحبة.

وقال الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، إن احتفالات عيد الاتحاد مناسبة عزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين، ممن ينعمون بالأمن والسلام والمحبة والرفاهية تحت سماء الوطن الغالي، مؤكداً أن حب الوطن هو الرابط الذي يجمع أبناء الإمارات وكل من يعيش على أرضها.

وأضاف أن حب الإمارات والولاء والانتماء إليها متجذر في نفوس الجميع، وأن الاحتفال بهذا اليوم هو تجسيد لهذا الولاء المتأصل تحت راية الاتحاد والوحدة التي أسسها ورعاها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكّام الإمارات المؤسسون رحمة الله عليهم أجمعين لتواصل الدولة مسيرتها المباركة في التقدم والازدهار وبناء مستقبل يليق بأبنائها وأجيالها القادمة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إن الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الـ54 تمثل مصدر عز وفخر بتاريخ عريق وحاضر متقدم ومستقبل مشرق لدولة الإمارات، مؤكدا أنها تجسّد أسمى معاني الوحدة الوطنية والفخر بالإنجازات، وتنشر أجواء البهجة والفرح في ربوع الدولة كافة.

بدوره، أكد سعادة سيف حمد الزعابي أن هذه الاحتفالات تعكس عمق الروح الوطنية الراسخة لدى أبناء الإمارات، وتماسك النسيج الاجتماعي الذي يجمعهم على الولاء للقيادة والانتماء للوطن، مشيراً إلى أنها تُبرز ما وصلت إليه الدولة من تطور ونهضة شاملة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت الإمارات نموذجا في الريادة والتنمية والاستعداد للمستقبل.

وفي ختام الحفل، قام الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي بتكريم المشاركين والمساهمين من الشركاء الإستراتيجيين الذين كان لهم دور في إنجاح هذه الاحتفالية.