"المدينة" و"مبشر" يحصدان "رموز الثنايا" في جائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أقيمت اليوم منافسات الثنايا لمسافة 6 كلم، بميدان الوثبة في أبوظبي، ضمن مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، بمشاركة كبيرة لمطايا هجن أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة فعاليات الفترة المسائية والتنافس على الرموز المخصصة للثنايا في 4 أشواط رئيسية.

وفازت "المدينة"، لمحمد سلطان مرخان الكتبي بكأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح مسجلة 8:57:47 دقائق، و" مبشر"، لمحمد سلطان مرخان الكتبي بالرمز الثاني، و بندقية القعدان، بزمن قدره 8:54:43 دقائق.

وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي مجدداً في منافسات الثنايا، بفوز "وسم" بكأس الأبكار في شوط المحليات، بزمن قدره 8:58:10 دقائق، وأهدى "مهول"، لمعضد محمد هلال المزروعي، لقب آخر رموز الثنايا، وحصد الشداد في شوط القعدان المحليات مسجلاً 9:07:23 دقائق.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز "صناعة" لمحمد سلطان مرخان الكتبي، ومزون لنايل راشد سيف الشامسي، و"هملول" لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و"عزام" لعلي سلطان بالرشيد الكتبي، و"وعد" لناصر حسين المري، و"مراسيم" لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و"المشخص" لفهد حصين النعيمي.

وعلى مستوى منافسات الفترة الصباحية، حققت " شواهين" لمحمد مسلم بن بخيت الراشدي، لقب الأبكار محليات الإنتاج، مسجلة 9:06:00 دقائق، في أول أشواط الفترة الصباحية، وشهدت 16 شوطا، للثنايا لمسافة 6 كلم، وتضمنت 4 رموز.

وحصد "هملول" لإبراهيم علي بن شطيط الوهيبي، بندقية الثنايا القعدان محليات الانتاج، مسجلاً 9:01:52 دقائق وذهب كأس الثنايا الأبكار مهجنات الإنتاج في الشوط الثالث إلى " براكة " لمحمد الحزمي بن قناص العامري، بكأس الثنايا الأبكار مهجنات الانتاج، بزمن قدره 9:07:11 دقائق، وتوج " برقان" لحارب محمد بن غنام الهاملي، بشداد القعدان مهجنات الانتاج، في الشوط الرابع محققا 9:05:75 دقائق.