"المهرة صفية" تتفوق بفارق 10 أطوال في السباق الثاني بمضمار العين للفروسية

العين في 29 نوفمبر/ وام / أحرزت المهرة "صفية" لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط الخامس بفارق أكثر من 10 أطوال، في السباق الثاني بالموسم الحالي في نادي العين للفروسية والرماية.

وأقيم السباق مساء أمس، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، ومجموع جوائزه 505 آلاف درهم.

توج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام مضمار نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات في نادي العين، وعلى فاروق مدير الفروسية بالنادي.

وحصدت "ترويج" لإسطبلات ليوا، بإشراف المدرب سعيد الشامسي وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، لقب الشوط الأول للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وفاز "مخالد" لإسطبلات الأصايل، بإشراف المدرب أنتوني جميل، وقيادة الفارس سام هتشكوت، بكأس الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، "توليد الإمارات"، وجوائزه 70 ألف درهم.

وانتزع "آر بي فرينش دود" لبايرلي للسباقات، بإشراف المدربين هلال وطحنون العلوي وقيادة الفارس حامد البوسعيدي، لقب الشوط الثالث والرئيسي لمسافة 1800 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 85 ألف درهم.

وتوج "بعيد" للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وبقيادة الفارس راي داوسون، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه المالية 70 ألف درهم.

وتصدر المهر "دي أتش البحر" لإسطبلات أبوظبي للسباقات، بإشراف المدرب سيف المرر، وقيادة الفارس ساندرو بايفا، الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق "المبتدئة"، وجوائزه 70 ألف درهم.

واختتمت الفرس "جمرا" لعبد الله عمر مسعود، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وبقيادة الفارس راي داوسون الأمسية بتحقيق "ثنائية"، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.