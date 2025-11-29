" التعاون الرياضي" يحتفل بعيد الاتحاد

رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام /احتفل نادي التعاون الثقافي الرياضي بعيد الاتحاد الـ54 تحت شعار "متّحدين".

حضر الحفل الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة وسعادة عبدالعزيز عبدالرحمن منقوش رئيس مجلس إدارة نادي التعاون الثقافي الرياضي وعدد من كبار المسؤولين وجمهور غفير.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي إن الاحتفال بعيد الاتحاد امتداد لمسيرة التقدم والازدهار، بإرادة قوية وخطى واثقة، لتحقيق المزيد من الرقي للوطن والمواطنين في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بمشاعر الفرح التي جمعت أسرة نادي التعاون وأهالي المناطق الشمالية في الإمارة، مشيراً إلى أن ما شهدته الاحتفالية من تفاعل يؤكد عمق الانتماء والولاء لهذا الوطن العزيز.

من جانبه، قال سعادة عبدالعزيز عبدالرحمن منقوش إن الاحتفال بعيد الاتحاد يعزز في النفوس قيم الولاء والانتماء للوطن الغالي .