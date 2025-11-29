شرطة عجمان تؤكّد جاهزيتها لتأمين احتفالات عيد الاتحاد

عجمان في 29 نوفمبر /وام/ أكملت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها الشاملة لتأمين احتفالات عيد الاتحاد الـ 54 والفعاليات المصاحبة خلال إجازة عيد الاتحاد.

وأكد العقيد هشام عبد الله أبو شهاب، مدير إدارة العمليات، جاهزية فرق العمل في مختلف الإدارات والوحدات الشرطية، لتنفيذ المهام الميدانية والعملياتية بكل كفاءة.

وأعدّت إدارة المرور والدوريات خطة مرورية متكاملة شملت نشر 116 دورية مرورية ودورية أمان خلال إجازة عيد الاتحاد.

ودعا مدير إدارة العمليات السائقين وعموم أفراد الجمهور إلى الالتزام بقانون السير والمرور وعدم ارتكاب أية مخالفات سلوكية أو مرورية.