" العين الدولي للصيد والفروسية" يواصل فعالياته التراثية

العين في 29 نوفمبر /وام/ تتواصل فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 في مركز أدنيك العين، في يومها الرابع، بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية .

وتنوعت فعاليات وأنشطة المعرض بين ورش تفاعلية وأنشطة تعليمية، ساهمت في جذب الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ويمثل الحدث منصة عالمية تربط بين الماضي والمستقبل وشهد تنوعًا لافتًا في فعالياته .

وتضمن قطاع معدات الصيد والتخييم كل المستلزمات الضرورية من الخيام وأدوات الرحلات، وبينما قدم قطاع مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق مجموعة من المركبات ذات الدفع الرباعي والعربات المعدلة للطرق الوعرة وتجهيزات الرحلات الميدانية .

و عرض قطاع المنتجات والخدمات البيطرية حلولًا متطورة لصحة الحيوانات .

و شهدت الساحة الرئيسية (الآرينا) في المعرض سلسلة من الفعاليات التفاعلية التي جمعت بين التراث الإماراتي وروح الابتكار .

كما استمتع الجمهور بفقرة الطيور والزواحف التي قدمتها حديقة الحيوانات في مدينة العين .

و نظم مجلس العين للشباب سلسلة من الجلسات الحوارية والمحاضرات التوعوية .

وشهدت الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي ركزت على تمكين الشباب الإماراتي في مجالات متعددة .

كما نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سلسلة من الدورات التدريبية .

وقدمت هيئة أبوظبي للتراث مجموعة من الورش والمسابقات التراثية .

فيما شكّلت مسابقة الطبخ الشعبي محطة بارزة ضمن برنامج المشاركة .

أما مسابقة اليولة فقد جذبت اهتمام الزوار بعروضها الحماسية .