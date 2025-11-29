128 شخصا لقوا حتفهم في حريق مجمع سكني شاهق بهونج كونج

هونج كونج في 29 نوفمبر/وام/ أظهرت حصيلة أولية اليوم أن عدد ضحايا حريق هائل اندلع بمجمع سكني في هونج كونج بلغ 128 شخصا فيما لا يزال 150آخرون في عداد المفقودين ما قد يرفع عدد الضحايا . وهذا أعلى عدد وفيات جراء حريق في هونج كونج منذ عام 1948

عندما لقي 176 شخصا حتفهم في حريق مستودع.

وألقت السلطات القبض على 11 شخصا في إطار تحقيقاتها بعد أنباء عن استخدام مواد غير آمنة خلال أعمال التجديد في مجمع وانج فوك كورت .

ورغم انتهاء عمليات الإنقاذ فإن الشرطة تعتقد أنها قد تعثر على المزيد من الجثث في أثناء بحثها في المباني المحترقة في إطار التحقيقات

الجارية خلال الأسابيع القادمة .

