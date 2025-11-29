شرطة أبوظبي تنظم مجلسا شبابيا ضمن "الدولي للصيد والفروسية"

العين في 29 نوفمبر/ وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في مجلس شباب شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مجلس العين للشباب، مجلسًا شبابيًا بعنوان «أمن الشباب من أمن المجتمع» ضمن فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الشرطية، وذلك تعزيزًا للوعي الأمني لدى الشباب ودعم دورهم كشركاء رئيسيين في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأكد الرائد خالد محمد النعيمي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، أن تنظيم المجالس الشبابية يعكس حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تمكين الشباب، والاستماع لآرائهم، وتحفيزهم ليكونوا عناصر فاعلة وقادرة على نشر الوعي وترسيخ السلوك الإيجابي، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك أكثر أمنًا وازدهارًا.

وتناول المجلس ثلاثة محاور رئيسية، حيث ناقش المحور الأول السلامة المرورية بين الشباب، أما المحور الثاني فركز على تعزيز الأمن بسواعد الشباب، وتطرق المحور الثالث، إلى أثر السلوك الإيجابي للشباب في المجتمع، وأهمية البرامج المجتمعية في تنمية القيم الإيجابية، بالإضافة إلى دور برنامج «كلنا شرطة» في تعزيز العمل التطوعي وإشراك الشباب في المبادرات الأمنية والمجتمعية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود شرطة أبوظبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع الشباب، وتمكينهم من الإسهام في تطوير العمل الشرطي والمجتمعي، بما يرسخ ثقافة الأمن ويعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.