تأهل العين والنصر إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ تأهل فريق العين إلى الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الشارقة 4-1 في مباراة اياب الدور ربع النهائي التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد، وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-2، اذ فاز العين ذهابا 3-1 في استاد الشارقة.

كما تأهل إلى نصف النهائي أيضا فريق النصر بعد فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-2 في استاد آل مكتوم اليوم في اياب الدور ربع النهائي.

وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بفوز النصر أيضا 3-2، ليتعادل الفريقان 4-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وكان شباب الأهلي قد فاز ذهابا 2-1 في استاد راشد.

ويلتقي كل من العين والنصر في الدور المقبل.