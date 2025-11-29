منتخب الجودو يحصد برونزية أبوظبي "جراند سلام"

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أحرز لاعب منتخبنا الوطني محمد يزبيك، برونزية منافسات وزن تحت 73 كجم، في بطولة أبوظبي "جراند سلام" 2025، المقامة حاليا في صالة "مبادلة أرينا" .

وتخطى يزبيك دور ال 32، بتفوقه على الكوري الجنوبي بي دونغ يون، ثم الفرنسي دايان بولمطافس، قبل أن يخسرأمام البرازيلي دانيال كار جنين، ليواجه بطل طاجكستان أبوبكر شيروف في ملحق الترضية، ويتفوق عليه محققا البرونزية.

وتوج سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، وفيرافس شاخيدي مدير بنك أليف طاجكستان، محمد يزبيك وأبطال وزن تحت 73 كجم.

ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة غدا بخوض 5 نزالات ، تبدأ بلقاء أرام جريجوريان مع بطل صربيا ماجدوف نيمانيا في تصفيات وزن تحت 90 كجم، ويخوض ظفار كوسوف نزاله الأول بتمهيدي وزن تحت 100 كجم مع الفائز من السويدي كارل باثي والصربي داركو براسنوفينش.

ويلتقي عمرو معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم، مع الأوزبكي منصروف محمد قادر، بينما تواجه اللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، نظيرتها الكورية الجنوبية جو يون كيم، وتشارك زميلتها غالية المطروشي في وزن فوق 78 كجم، أمام الفرنسية آن فاتو ماتا.