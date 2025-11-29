"فيكتوري" بطلاً للجولة الرابعة من بطولة العالم لـ "الفورمولا 1"

جدة في 29 نوفمبر/وام/توج فريق "فيكتوري" بلقب السباق الرئيسي للجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة«الفورمولا 1»، التي أقيمت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدما نجح السائق شون تورونتي في إنهاء السباق على متن زورق "فيكتوري 4" في المركز الأول.

وبهذا الفوز عزز الفريق صدارته للترتيب العام لبطولة العالم بمجموع 161 نقطة، مواصلاً مسيرته نحو استعادة اللقب العالمي قبل الجولة الختامية المقررة في إمارة الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.

ويبتعد "فيكتوري" بفارق 41 نقطة عن أقرب منافسيه فريق الشارقة صاحب المركز الثاني (120 نقطة)، ثم فريق السويد (111 نقطة)، والصين (73 نقطة)، وأبوظبي (62 نقطة).

كما تقدم شون تورونتي إلى صدارة الترتيب العام للسائقين برصيد 89 نقطة، يليه جوناس أندرسون من فريق السويد برصيد 75 نقطة، ثم أليك ويكستروم على متن زورق "فيكتوري 3" في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وحسم تورونتي المركز الأول بعد إنهاء 50 لفة بأداء مستقر ومنافسة قوية، متقدماً على جوناس أندرسون الذي حل ثانياً، وبارتيك مرسزليك من فريق "ستروموي ريسينج" الذي جاء ثالثاً.

وعلى صعيد بقية النتائج، حل ستيفان أرناد من فريق الشارقة رابعاً، وإيريك ستارك من فريق أبوظبي سادساً، فيما جاء أليك ويكستروم "فيكتوري 3" في المركز التاسع، ومنصور المنصوري من فريق أبوظبي في المركز الـ11، ورستي وايت من فريق الشارقة في المركز الـ12.

وأشاد خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بأداء فريق "فيكتوري" وقدرته على مواصلة الانتصارات، مؤكداً أن تورونتي قدم أداءً مميزاً منذ التجارب الحرة، ما عزز الثقة في قدرته على حسم لقب الجولة.