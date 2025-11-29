"ليوا الرياضي" يعلن تفاصيل منافسات الهجن في "المهرجان الدولي"

الظفرة في 29 نوفمبر/وام/ أعلن نادي ليوا الرياضي، تنظيم منافسات سباقات الهجن ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

تقام المنافسات في 3 ميادين مختلفة للهجن خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وإحياء الموروث الإماراتي الأصيل.

وتنطلق المنافسة الأولى يوم 16 ديسمبر في ميدان غياثي، تليها فعاليات يوم 23 ديسمبر بميدان السلع، بينما تقام المنافسة الثالثة يوم 31 ديسمبر في ميدان ليوا.

يتضمن برنامج المنافسات مجموعة من الأشواط لفئات الأبكار والجعدان في كل سباق، بتخصيص كؤوس للمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الرئيسية، إلى جانب جوائز قيمة.