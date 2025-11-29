سلطان بن حمدان بن زايد يعزي في وفاة ناصر محمد القصيلي المنصوري

غياثي في 29 نوفمبر/ وام/ قدّم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له، ناصر محمد محمد القصيلي المنصوري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في مدينة غياثي.

كما نقل الشيخ سلطان بن حمدان تعازي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق الشيخ سلطان بن حمدان خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.