وزير الرياضة: سباقات "قرى الإمارات للجري" ترسخ ثقافة الرياضة

دبي في 29 نوفمبر /وام/أقيمت اليوم في منطقة الليسيلي بإمارة دبي الجولة السادسة من سباقات سلسلة «قرى الإمارات للجري 2025»، التي تقام ضمن فعاليات "عام المجتمع 2025" .

وجاء تنظيم الجولة بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54 .

وحضر التتويج معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وسعادة أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وسعادة محمد خليفة بخيت الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس الرياضية.

وشهدت السباقات مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع .

وتنوّعت مسافات السباقات لتناسب الجميع .

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتكريم المتميزين .

وقال معالي وزير الرياضة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الجولة السادسة من سباقات "قرى الإمارات للجري" جسدت طابعاً مجتمعياً مميزاً من خلال المشاركة الواسعة لمختلف الفئات العمرية، مؤكداً أن المبادرة تعزز حضور الرياضة كأسلوب حياة وترسخ قيم الهوية والانتماء، خاصة مع تزامنها مع احتفالات عيد الاتحاد.

وأضاف أن السباق يمثل فرصة لتعريف المشاركين بجمال البيئات الطبيعية والتراثية المتنوعة في القرى الإماراتية، ويسهم في غرس الثقافة الرياضية لدى النشء وتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن تنوع مسافات الجري أتاح مشاركة أكبر وتفاعلاً أوسع.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص وزارة الرياضة على دعم المبادرات المجتمعية التي تركز على بناء الإنسان وتعزيز الصحة العامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الرياضة المجتمعية عبر مبادرات مستدامة تشمل مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تطوير الرياضة التنافسية من خلال بناء قاعدة قوية للمواهب في المراحل المدرسية والجامعية. وأكد أن الفترة الماضية شهدت نتائج إيجابية على صعيد اكتشاف المواهب، حيث حققت المنتخبات في الفئات العمرية نتائج مميزة في البطولات الإقليمية والدولية، ما يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الجهات الرياضية في الدولة.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة ساهمت في تعريف المشاركين بالموروث المحلي لمنطقة الليسيلي وإبراز مكوناتها الثقافية والتراثية، إضافة إلى دعم الترويج السياحي للمنطقة عبر تسليط الضوء على بيئتها الطبيعية ومقوماتها التراثية.