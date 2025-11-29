سلطان بن طحنون: يوم الشهيد مناسبة خالدة في وجدان أبناء الإمارات

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة في وجدان أبناء الإمارات، ومحطّة فخرٍ واعتزازٍ نستذكر فيها بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وكرامته وأمنه واستقراره.

وقال معاليه: " في هذا اليوم المجيد، نقف جميعاً إجلالاً لشهدائنا الذين رفعوا راية الإمارات عاليةً خفّاقةً ببطولاتهم وإقدامهم، فكانوا مثالاً للوفاء والإخلاص والانتماء. لقد قدّموا أغلى ما يملكون لتبقى الإمارات وطن العزّ والمجد والإنسانية".

وأضاف معاليه: " يوم الشهيد يرسّخ في نفوسنا قيم الولاء للوطن والقيادة، ويُعزّز في الأجيال القادمة معاني التضحية والعطاء في سبيل رفعة الإمارات وحماية مكتسباتها. إن تضحيات أبطالنا هي حجر الأساس الذي نواصل به بناء مستقبلٍ مزدهرٍ يسوده الأمن والسلام".

واختتم معالي الشيخ سلطان تصريحه قائلاً: "في هذا اليوم الأغرّ، نُجدّد العهد لقيادتنا الرشيدة بالسير على نهج الوفاء والعطاء، ونؤكّد أن ذكرى شهدائنا ستبقى وسام فخرٍ على صدورنا جميعاً، ونبراساً يُضيء طريق الأجيال في حبِّ الوطن وخدمته بإخلاصٍ وتفانٍ".