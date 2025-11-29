"ضمان": يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة تجسد قيم الولاء والإخلاص للوطن

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، أن يوم الشهيد يعد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، الذين يستذكرون فيها بفخر واعتزاز تضحيات من وهبوا أرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفّاقة، معبّرين عن أسمى قيم الولاء والإخلاص للوطن وقيادته الرشيدة.

وقال في كلمة بهذه المناسبة "إن تضحيات شهدائنا الأبرار ستظل عنواناً للبطولة والوفاء، ومصدر إلهام لكل من يعمل بإخلاص في خدمة هذا الوطن الغالي، وتظل أسر الشهداء مثالاً حيّاً على العزة والتضحية، تُحيطهم قيادتنا الحكيمة برعاية واهتمام يُترجم أعمق معاني التلاحم الوطني بين القيادة والشعب".

وأضاف: "نستمد من هذه المناسبة الوطنية معاني البذل والعطاء التي تُشكّل ركائز عملنا في "ضمان"، لنواصل أداء رسالتنا في تعزيز صحة المجتمع ورفاه أفراده، مُساهمين في بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً للوطن الذي افتداه الشهداء بأرواحهم، وتركوا لنا إرثاً من المجد والعزيمة والفخر".