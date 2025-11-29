"العليا للتشريعات": شهداء الإمارات رمز الشرف والعطاء

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن يوم الشهيد يجسد ما يحمله أبناء الإمارات من فخر ببطولات الشهداء وبسالتهم، ويعد محطة وطنية نستذكر فيها مآثرهم وتضحياتهم تلبية لنداء الواجب وصونا للأمن والاستقرار ونصرةً للحق.

وقال ابن مسحار، بهذه المناسبة، إن هذه المناسبة الخالدة تمثل لحظة يقف فيها أبناء الوطن إكباراً وإجلالاً أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإخلاص.

وأضاف أن يوم الشهيد مناسبة لتجديد عهد الولاء للقيادة الرشيدة وتعزيز الانتماء للوطن، وتأكيد الوفاء لإرث وقيم شهداء الإمارات البواسل الذين سيبقون رمزا للشرف والعطاء.

وأكد أن اللجنة العليا للتشريعات تستذكر باعتزاز أبناء الإمارات البَرَرة وملاحم بطولاتهم في ميادين العزة، داعياً المولى عزّ وجل أن يسكنهم فسيح جناته، مجدداً العزم على مواصلة التفاني في خدمة مسيرة نماء الوطن ورفعته، استلهاما من قيم شهدائه الأبرار.