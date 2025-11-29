"دائرة أراضي دبي": يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الفداء والولاء للوطن

دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عمر حمد بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة تُستحضر فيها معاني الوفاء والولاء للإمارات وهو يوم يقف فيه أبناء الوطن إجلالاً لذكرى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وضحوا بأرواحهم ليظل علم الإمارات مرفوعاً بعزة وشموخ.

وقال بمناسبة يوم الشهيد إن شهداء الوطن سطروا بدمائهم صفحات مضيئة من الكرامة الوطنية وجسدوا أسمى معاني الفداء التي زرعها القائدان المؤسسان الشيخ زايد والشيخ راشد "طيب الله ثراهما" في نفوس أبناء الإمارات، مؤكداً أن حماية الوطن ستبقى شرفاً لا يعلوه شرف وأن تضحيات الشهداء ستظل نبراساً تهتدي به الأجيال.

وأضاف أن ذكرى الشهداء تعزز ترابط القيادة والشعب وتؤكد أن أسرهم ستبقى دائماً في وجدان الوطن وعقله وقلبه مشيراً إلى أن حملة زايد وراشد تأتي متزامنة مع هذه المناسبة لتجسد قيم الوفاء والتلاحم الوطني وتعزيز الاعتزاز بتاريخ صنعه رجال وهبوا أرواحهم فداءً لهذه الأرض المباركة.