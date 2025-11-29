"تعاونية الشارقة": يوم الشهيد مناسبة نستذكر فيها بطولات أبناء الإمارات

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية راسخة نستذكر فيها بطولات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ورفعته .

وقال بمناسبة يوم الشهيد إن تضحياتهم ستظل راسخة في ذاكرة الأجيال، لأنها أسست لمعنى العطاء الحقيقي، وأرست مبدأ أن حماية الوطن مسؤولية يشترك فيها الجميع، قيادةً وشعباً.

وأضاف أن استحضار تضحيات الشهداء يدفعنا إلى مزيد من الالتزام بالقيم الوطنية التي حملوها في قلوبهم، ويحثّنا على مواصلة العمل لخدمة المجتمع وصون مكتسبات الدولة.

وأضاف: أن يوم الشهيد يمثل عهداً متجدداً بأن تبقى الإمارات قوية بوحدتها، شامخة بأبنائها، وماضية في مسيرتها بثقة تستلهم من بطولات الشهداء معنى الكرامة والثبات.