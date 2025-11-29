الفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام/ أقامت اللجنة المنظمة لإحتفالات إمارة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي شملت مختلف مناطق الإمارة .

و شهدت منطقة البدية في إمارة الفجيرة احتفالات متنوعة بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وبمشاركة واسعة من أهالي المنطقة .

و أقيمت احتفالات وادي السيجي في مجلس السيجي المجتمعي بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وأهالي المنطقة ، وتضمنت العديد من الفقرات المتنوعة .

واستمرت برامج بيت الفن الاحتفالية لليوم الثاني بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار.

فيما شهدت مدينة دبا الفجيرة فعاليات احتفالية وطنية مميزة في قرية التراث بالفقيت، وذلك بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة،.

أما منطقة أوحلة فقد شهدت الاحتفالات حضورًا واسعًا من الأهالي والطلبة والجهات المجتمعية، إلى جانب مشاركة الفرقة العسكرية التي قدمت عروضًا وطنية والفرق الحربية .

أما برنامج الفعاليات في قدفع فقد تضمن عروضاً تراثية متنوعة فيما شهد مجلس وم المجتمعي، حفلاً وطنياً .