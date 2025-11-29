الإمارات للمزادات: يوم الشهيد مناسبة لاستحضار قيم الوفاء والانتماء

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن يوم الشهيد مناسبة لاستحضار قيم الوفاء والانتماء، والاعتزاز بما قدمه شهداء الوطن الأبرار، الذين رسموا بتضحياتهم ودمائهم الزكية طريق المجد والعزة، وبرهنوا أن دولة الإمارات تمتلك رجالاً أشداء يحملون أرواحهم على أكفهم ذوداً عن حمى الوطن وصوناً لمكتسباته الحضارية.

وأشار إلى أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تمنح أبناء الوطن مع حلولها كل عام في الثلاثين من نوفمبر قوة دافعة تجدد فيهم روح الإصرار على المضي قدماً في دروب التميز والريادة.

وأشار المناعي إلى أن يوم الشهيد مناسبة تتجلى فيها كذلك أبهى صور التكاتف والتعاضد المجتمعي، حيث يلتف أبناء الإمارات صفاً واحداً خلف قيادتهم مجددين عهود الولاء والطاعة .

وأكد أن الوفاء لأرواح الشهداء يحتم علينا جميعاً مضاعفة العمل وبذل الجهد لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء .