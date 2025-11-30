وزير الاقتصاد والسياحة: يوم الشهيد مناسبة غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والعزة

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكّد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والعزة بتضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته، ليظل شامخاً بين الأمم، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستبقى رمزاً خالداً للعطاء والانتماء لهذا الوطن.

وقال معاليه: "نستحضر في هذ اليوم الغالي، بطولات شهدائنا الذين سطروا أروع معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن وعزته، ونستلهم منها روح التضحية والفداء، ونجدد العهد على أن تبقى قيمهم النبيلة نبراساً نهتدي به في مواصلة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، والتي نحصد ثمارها يوماً بعد يوم، نمواً وازدهاراً ورفعة لوطننا الغالي".

وأضاف معاليه: "نرفع في هذا اليوم أسمى آيات العرفان والتقدير إلى أسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والإيمان، وإلى أبطال قواتنا المسلحة الذين يجسدون معاني البسالة والإخلاص، مؤكدين أن دولة الإمارات وتحت ظل قيادتها الرشيدة ستظل وفيّة لتضحيات أبنائها، وماضية بثبات في مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".