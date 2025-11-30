وزير الثقافة: تضحيات شهدائنا ستبقى منارة لأبناء الوطن

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة إن يوم الشهيد سيبقى ذكرى خالدة في ضمير الوطن ووجدانه، نستذكر فيه بكل فخرٍ وامتنان تضحيات أبنائنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، ودفاعًا عن سيادته وكرامته، وحمايةً لقيمه النبيلة ومكتسباته الحضارية.

وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة :" أن تضحيات شهدائنا ستظل منارةً للأجيال، تذكّرهم بأن حب الوطن مسؤولية، وأن التضحية في سبيله أسمى مراتب الوفاء، وهذه المعاني التي يجسدها يوم الشهيد تُعد ركيزةً أساسية في بناء الوعي الثقافي والوطني".