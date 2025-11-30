"أراضي دبي" : يوم الشهيد مناسبة تترسّخ فيها أسمى معاني الوفاء للوطن

دبي في 29 نوفمبر /وام/ أكّد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ يوم الشهيد هو مناسبة تترسّخ فيها أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن، يومٌ نتوقّف فيه أمام أسماء أبطال لم يتراجعوا لحظة في سبيل أن يبقى علم الإمارات عاليًا لا ينحني.

وقال: "شهداؤنا كتبوا بدمائهم سطور العزّة والكرامة، وجسدوا المعنى الحقيقي للفداء الذي غرسه القائدان المؤسسان الشيخ زايد والشيخ راشد في أبناء هذا الوطن. فهم من علّمونا أن حماية الإمارات شرفٌ لا يعلوه شرف".

وأضاف أنّ ذكرى الشهداء ستظل حيّة في الوجدان الوطني، وأن الشعب والقيادة على عهد واحد بأن تبقى أسر الشهداء في قلب الوطن وضميره. وأشار إلى أنّ حملة زايد وراشد تتزامن مع هذه المناسبة لتجسّد القيم التي تربّت عليها الأجيال، وهي الوفاء لمن ضحّى، والولاء للأرض، والاعتزاز بتاريخ كتبته تضحيات الرجال.