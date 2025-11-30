"الإمارات للتطوير التربوي": يوم الشهيد يجسد قيم الوفاء والانتماء

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجدد في وجداننا معاني الوفاء والانتماء، وترسّخ في ذاكرة الوطن صفحة مشرقة من المآثر الخالدة التي سطّرها أبناء الإمارات الأبرار لتلبية نداء الواجب.

وقالت :" في هذا اليوم نستحضر قيمة التضحية التي اختارها شهداؤنا طريقاً، ليظل الوطن عزيزاً قويّاً، وتبقى رايته خفّاقة بين الأمم، إن تضحيات شهداء الإمارات ستظل نبراساً للأجيال، ومصدراً لقوة وحدتنا وصلابة نسيجنا الوطني في ظل قيادة دولة الإمارات الرشيدة".

وأضافت: " ونحن على عتبة عام الأسرة، في عام المجتمع نقف اليوم أمام أسر الشهداء وقفة إجلال، فهم نموذج للصبر والإيمان واليقين بقيمة ما قدّمه أبناؤهم في ميادين الواجب. إنهم حملة الرسالة الذين غرسوا في المجتمع روح العزة والإباء، ورسخوا قيم الولاء والانتماء التي تميّز أبناء الإمارات. في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن دورنا يمتد إلى ترسيخ هذه القيم الوطنية في الأجيال القادمة، عبر منظومة تعليمية تعلي من شأن التضحية والعمل والتفاني، وتُعد أبناء الوطن ليكونوا شركاء فاعلين في حماية مكتسباته وتعزيز مسيرته التنموية".

وأردفت: "في هذه المناسبة نسأل الله أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. ونجدّد عهدنا وولاءنا لقيادتنا الرشيدة على أن نظل أوفياء لهذه الأرض الطيبة، مخلصين في عملنا، حريصين على رفعة وطننا. ستبقى تضحيات الشهداء مصدر قوة وإلهام لوطن يمضي بطموح نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ووحدة وتلاحماً".