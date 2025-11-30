سيف السويدي: يوم الشهيد أسمى تجل للتضحية والنبل

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن يوم الشهيد هو أرقى مناسبة وطنية وأسمى تجلٍ للتضحية والنبل، يوم الوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم في سبيل رفعة وطننا وحماية مكتسباته.

وأضاف: " في هذا اليوم، نقف إجلالاً لهم، ونوجه رسالة شكر وعرفان لأمهات وآباء الشهداء وعائلاتهم، كما نحتفي بكل ما يمثله هذا اليوم الوطني من قيم الوفاء والإخلاص والتكاتف والتآزر التي تميز مجتمع الإمارات".

وتابع : " نحن في الهيئة العامة للطيران المدني نستمد من هذه التضحيات روح المسؤولية والإخلاص في خدمة الوطن، ونقف جميعاً إجلالاً لشهدائنا الذين سطروا بأرواحهم أروع صور العطاء والوفاء .. رحم الله شهداء الإمارات ورفع قدّرهم، وحفظ دولتنا وأدام عليها الأمن والازدهار".