"تعاونية الشارقة": عيد الاتحاد محطة نستعيد فيها ذكرى البدايات الأولى لتأسيس الدولة

الشارقة في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة وطنية نستعيد فيها ذكرى البدايات الأولى لتأسيس الاتحاد، حين اجتمعت القلوب قبل الأيدي لتصنع وطناً يليق بأحلام شعبه.

وأوضح أن روح الاتحاد التي وضع أسسها الآباء المؤسسون ما زالت حتى اليوم تشكّل الإطار الذي تتحرّك في داخله كل مسارات التنمية، في الوقت الذي تجسّد فيه الإنجازات المتراكمة للدولة رؤية قيادة جعلت الإنسان محوراً لكل مشروع وإنجاز.

وأضاف أن هذا اليوم يذكّر الجميع بأن الاتحاد قوة متجددة تمنح الإمارات قدرتها على التقدّم والريادة.

وقال الجنيد: "تستلهم تعاونية الشارقة في هذه المناسبة قيم المسؤولية والعمل بروح الفريق، وتواصل دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز جودة الحياة عبر مبادرات مستدامة تُترجم أولويات الدولة في التنمية المجتمعية المتوازنة. وتُعد التعاونية اليوم رافداً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال خدمات تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلّعاتهم. ونمضي بخطط تطويرية تعتمد الكفاءة والابتكار والاستدامة ركائز أساسية للعمل المؤسسي، بما يعزز مساهمتنا في دعم رؤية الإمارات لمستقبل أكثر ازدهاراً وتكاملاً، ويدعم التزامنا بالحفاظ على مكتسبات الوطن والمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من التنمية المتواصلة".