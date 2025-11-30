آمنة الضحاك: يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان كل إماراتي

دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان كل إماراتي، ومحطة نجدد فيها الفخر ببطولات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لراية الإمارات، ليسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم العزة والكرامة.

وقالت معاليها: " في يوم الشهيد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام تضحياتٍ خالدةٍ سطّرها أبناءُ الوطن الأبرار من أجل أمنه وسلامته ورفعته. إن هذه التضحيات ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي مدرسة في الوطنية، ومنارة مضيئة تُرشد الأجيال الحالية والقادمة إلى أسمى معاني الولاء والانتماء للأرض والقيادة. لقد رسّخ شهداؤنا ببطولاتهم حقيقة أن حبَّ الإمارات يُصان بالفعل والعطاء اللامحدود، والإخلاص في ميادين الواجب كافة".

وأضافت معاليها: " إننا في هذا اليوم المشهود، نتوجّه بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات، ونؤكد لهم أن أبناءهم أحياءٌ في ذاكرة الوطن وقلوبنا جميعاً، وأن تضحياتهم ستظل تاجَ فخرٍ على رؤوسنا وأمانةً غالية نحملها في أعناقنا. واليوم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بأن نواصل طريق الوفاء، ونعمل بكل طاقتنا لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء، مخلصين لرسالة الشهداء، وحريصين على صون مكتسبات الاتحاد ليبقى وطننا واحة للأمن والازدهار".