سيف بن زايد: يوم الشهيد مناسبة تخشع فيها القلوب إجلالا لتضحيات أرواح أنارت دروب الوطن

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن يوم الشهيد يمثل مناسبة تخشع فيها القلوب إجلالاً لأرواحٍ ارتقت، فأنارت دروب الوطن بالعطاء والكرامة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة:" في هذا اليوم نقف إجلالاً وإكباراً لأرواحٍ سمت إلى علياء الخلود، وقد خطّت بدمائها الزكيّة أنبل معاني التضحية والفداء، دفاعاً عن الحق، وصوناً لعزّة الوطن وكرامة الأمة".

وأضاف : " لقد كان شهداؤنا مناراتٍ في دروب المجد، كتبوا ببطولاتهم سطوراً خالدة في سِـفر الإمارات المجيد، ليظلّ ذكرهم وساماً على صدر الوطن، ومصدرَ فخرٍ يتجدّد في نفوس أبنائه جيلاً بعد جيل".

وتابع :" إن تضحياتهم كانت دروس وفاءٍ تنبض بالحياة، تؤكد أنّ الانتماء للوطن هو عهدٌ يُوفّى، وواجبٌ يُؤدّى حتى آخر نَفَس.

وفي هذه المناسبة المجيدة، نرفع تحية إجلالٍ لأسر الشهداء الذين احتسبوا أبناءهم عند الله، فكانوا مثالاً للثبات والإيمان، وقد زيّنوا صفحات الوطن بصبرهم وعزيمتهم التي لا تلين".

واختتم بالقول :" رحم الله شهداء الإمارات، وجزاهم عنّا خير الجزاء، وجعل ذكراهم الطاهرة نبراساً يُضيء طريق المجد والعز، وحفظ الله دولتنا وقيادتنا الرشيدة، ودامت رايتنا خفّاقةً بالكرامة والوفاء".