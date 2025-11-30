"تعاونية الشارقة": يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ قال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الذين سطّروا بدمائهم الزكية صفحات مشرقة من الوفاء للوطن وقيادته.

وأكد أن بطولات الشهداء ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال، لأنها تجسّد المعاني الأسمى للشجاعة والولاء، وترسّخ مفهوم التضحية من أجل أن يبقى الوطن واحة أمن واستقرار.

وأضاف النابودة أن هذه المناسبة تعيد التأكيد على المسؤولية المشتركة في صون مكتسبات الدولة والمحافظة على رسالتها الإنسانية والحضارية، مشيراً إلى أن تعاونية الشارقة تضع في صميم عملها تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء عبر مبادرات مستدامة تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته.