"طرق الشارقة": يوم الشهيد رمز خالد لمعاني الوفاء

الشارقة في 29 نوفمبر /وام/ قال سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: "إن يوم الشهيد يمثل رمزاً خالداً لمعاني الوفاء والتضحية التي قدمها أبناء الإمارات دفاعاً عن الوطن وكرامته، وأن تضحيات الشهداء ستظل راسخة في ذاكرة الدولة ووجدان شعبها، لما حملته من دروس سامية في الإخلاص والولاء والالتزام بالمسؤولية الوطنية".

وأضاف: "إن شهداء الإمارات سطروا بتضحياتهم أسمى معاني البطولة، فكانوا القدوة والمثل الأعلى للأجيال القادمة، وغرسوا في نفوس أبناء الوطن قيم الشجاعة والعطاء لما قدموه من تعبير صادق عن انتماء عميق وولاء ثابت لقيادتهم ووطنهم، وبتلك التضحيات ستظل الإمارات شامخة بفضل تلاحم شعبها وحرص مؤسساتها على مواصلة مسيرة البناء والحفاظ على مكتسبات الدولة وصون أمنها واستقرارها".