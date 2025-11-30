لطيفة بنت محمد: يوم الشهيد محطة تأملية يتردد فيها صدى خطوات أبطالنا في ميادين الواجب

دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنّ "يوم الشهيد" يُمثّل محطةً تأمليّة يقف فيها أبناء الإمارات أمام قيم التضحية والفداء في سبيل الوطن. ففي هذا اليوم، نحيي ذكرى شهداء الإمارات الأبرار الذين سطّروا أسمى معاني الشجاعة والإقدام، وقدّموا أرواحهم دفاعاً عن كرامة الوطن وعزة شعبه.

وقالت سموّها: "في "يوم الشهيد" نسمع صدى خطوات أبطالنا وهم يمضون بكل عزة وإباء على دروب التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن وصون كرامته، ملبيين نداء الواجب متسلحين بقوة الحق وثبات الشجعان.. نتأمّل قصصهم وقوة إرادتهم وانتمائهم لوطنهم الذي غرس فيهم روح الشهامة والمروءة والإقدام .. فوهبوه أرواحهم وبادلوه العطاء والإخلاص.. وتركوا وراءهم إرثاً مُلهِماً.. وقصصاً تشهد بأن المجد لا يُصنع إلا بالتضحيات الصادقة.. وستظل تضحيات شهدائنا محفورةً في ذاكرة الوطن.. ومحفوظةً في ضمير ووجدان أبنائه.. فبفضل هذه التضحيات تنعم إماراتنا اليوم بالأمن والاستقرار.. وتُواصل بناء مستقبلها بكل ثقة وإصرار".

وأشارت سموّها إلى أنّ "يوم الشهيد" يُعد وقفة عرفان وامتنان لذكرى الشهداء الأبرار، وتكريماً رفيعاً لذويهم الذين غرسوا في نفوسهم حب الوطن وعززوا فيهم قيم الولاء والانتماء، فضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء ليبقى وطننا آمناً وشامخاً على الدوام.