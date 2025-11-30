حميد بن راشد: يوم الشهيد مفخرة عظيمة لأبناء الإمارات

عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ أكّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أنّ يوم الشهيد مناسبة وطنية سامية، تجسّد أسمى قيم التضحية والفداء، لرجال صدقوا النيّة وأدّوا الواجب بأمانة، فارتقوا شهداء في ميادين العزّ والإباء دفاعاً عن وطنهم.

وقال صاحب السموّ حاكم عجمان، إنّ شهداء الوطن قدموا نموذجاً مشرفاً في الشجاعة والإيثار في سبيل رفع راية الإمارات عالية خفاقة، مؤكداً سموّه أنّ تضحياتهم شكّلت دعامة أمن واستقرار تنعم بهما الدولة اليوم، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في خدمة الوطن والذود عنه.

وأفاد سموّه في كلمة بهذه المناسبة، بأنّ يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام، مفخرة عظيمة، سطّر فيها أبناء الإمارات مواقف مشرفة تجسد عمق الانتماء والوفاء، وقوة الإيمان بالمسؤولية الوطنية، مؤكداً سموّه أنّهم سيظلون أحياء بذكراهم وسيرهم العطرة.

وأشار سموّه إلى أنّ يوم الشهيد مناسبة لتعزيز قيم الولاء، وترسيخ للشعور بالمسؤوليات الجسام تجاه الوطن، وتأكيد على وحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب، كما يعتبر فرصة لتجديد العهد بالمضي على نهج الشهداء، وبذل كل غالٍ ونفيس لصون مكتسبات الدولة والدفاع عن أرضها وبحرها وسمائها.

وثمّن سموّه المواقف النبيلة لأسر الشهداء التي جسّدت معاني الثبات والرضا والإيمان بقضاء الله وقدره، لافتاً سموّه إلى أنّ صبرهم وعزيمتهم وجه آخر من وجوه البطولة، فهم شركاء في هذا المجد، إذ قدموا للوطن رجالاً نقشوا أسماءهم في صفحات العزة والفخر.

وقال صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي: "إنّ دولة الإمارات ستظل وفية لشهدائها، حافظة لذكراهم، مستنيرة بتضحياتهم، وستبقى بطولاتهم نبراساً نستشرف به المستقبل، ويغرس في نفوس أبناء الوطن روح التضحية والإخلاص جيلاً بعد جيل".

واختتم سموّه، "نسأل الله العلي القدير أنْ يتغمّد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته ورضوانه، وأن يصطفيهم مع النبيين والصديقين والأخيار، وأن يديم على دولتنا الأمان والاستقرار، وأنْ يحفظ المرابطين من قواتنا ورجال أمننا ويجزيهم عنا خير الجزاء".