"سفن إكس": يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار

دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ"سفن إكس"، أن "يوم الشهيد" يُجسّد مناسبةً وطنيةً نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين سطّروا بدمائهم الزكية أسمى معاني الوفاء والانتماء، وخلّدوا أسماءهم في ذاكرة الوطن صفحاتٍ من العزّ والفخر.

وقال :"في هذا اليوم، نقف إجلالًا واعتزازًا بأرواح الشهداء الذين قدّموا حياتهم فداءً للوطن وكرامته، وبذلوا الغالي والنفيس لتبقى راية دولة الإمارات عاليةً خفّاقة في سماء المجد والعزّة. إنهم رمز الشجاعة والإخلاص، وقدوة الأجيال في البذل والعطاء والتضحية".

وأضاف: "في هذه المناسبة الوطنية، نعبّر عن خالص تقديرنا وامتناننا لقيادتنا الرشيدة، التي تولي أسر الشهداء وذويهم كلّ الرعاية والعرفان، وتُجسّد بمواقفها النبيلة أسمى معاني الوفاء لأبناء الوطن المخلصين. ويبقى هذا اليوم شاهدًا أن تضحيات الشهداء ستظل منارةً تهدي خطانا نحو مزيدٍ من العطاء والبناء، ومسؤوليةً نُجدد من خلالها عهدنا بأن نصون ما قدّموه من أجل رفعة الوطن وازدهاره".