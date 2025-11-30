"حرة الحمرية": يوم الشهيد مناسبة فخر واعتزاز بتضحيات شهدائنا

الشارقة في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن "يوم الشهيد" يمثل مناسبة وطنية يفخر فيها أبناء الإمارات بتضحيات الشهداء الذين شكلت بطولاتهم أساساً لنهضة الدولة واستقرارها، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد أسمى قيم التلاحم والوحدة والترابط بين أبناء الوطن، جنباً إلى جنب في ظل القيادة الحكيمة للتعبير عن العرفان والامتنان للبطولات التي جسدها شهداء الوطن الأبرار بدمائهم في صفحات المجد، لتبقى تضحياتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب للوطن.

وأضاف: "يأتي يوم الشهيد من كل عام ليخلد بالوجدان ذكرى مجيدة تتجلى بها أقصى مبادئ الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص، يوم يؤكد به الغرس الطيب في أبناء الإمارات من قبل قيادتهم الحكيمة والذي أثمر أبطالاً حملوا راية الوطن ودافعوا عنه بالغالي والنفيس، مشيراً إلى أن تخليد ذكرى شهداء الإمارات واجب وطني يعبّر من خلاله كل إماراتي عن الوفاء لمن ضحّوا بأنفسهم في سبيل عزة وكرامة الوطن، ونسجوا قصص بطولاتهم الفريدة التي تشكل منارة تلهم كل مواطن ببذل المزيد من الجهد والإخلاص من أجل ترسيخ مستقبل مشرق لجميع أبناء الإمارات، مضيفاً أن يوم الشهيد يعد كذلك فرصة لغرس قيم الولاء والانتماء وتعريف أبنائنا بالتضحيات التي بذلها الشهداء الأبطال والتأكيد على أهمية الوحدة والتكاتف وأن حب الوطن والدفاع عنه من أسمى معاني الوفاء".