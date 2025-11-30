عمار بن حميد: يوم الشهيد وفاء لتضحيات خالدة صانت الوطن ورفعت رايته

عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ قال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إنّ يوم الشهيد وفاء لتضحيات خالدة صانت الوطن ورفعت رايته، مؤكداً سموّه أنّ هذه المناسبة الوطنية الجليلة تخلد ذكرى شهداء الوطن وتضحياتهم المباركة، التي سجلوا بها تاريخاً مشرفاً بمداد من نور وفخر وإباء.

وأكّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ يوم الشهيد تعبير صادق عن تقدير الإمارات قيادة وشعباّ لهذه التضحيات الجليلة، وعرفان لما قدمه الشهداء فداء لوطنهم.

وقال سموّه: "إنّ يوم الشهيد هو يوم للوطن، يوم للفخر بأبطال بذلوا أرواحهم لنحيا بأمان، ويوم يرسخ قيم التفاني والإخلاص والولاء لقيادتنا الرشيدة، ويزيد شعبنا الأبي ترابطاّ وتماسكاّ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، ولتبقى راية الإمارات عالية وشامخة".

وأكّد سموّ ولي عهد عجمان في كلمة بهذه المناسبة، أنّ يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام، هو مناسبة للاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار، وما يمثلونه من قيم الشجاعة والإقدام والفداء.

وأضاف سموّه: "إنّ الإمارات تحتفي ببطولات أبنائها وتضحيات شهدائها، ليكون لهذا اليوم مكانة خاصة تهفو فيها قلوب الشعب إلى الامتنان والفخر بروح الشهيد التي جادت في ساحات الدفاع عن الدين والوطن والحق".

وقال سموّ ولي عهد عجمان: "نستذكر في يوم الشهيد مآثر الأبطال الذين روت دماؤهم ميادين القتال، وهم المصطفون عند الله وهم الذين حملوا شرف الدفاع عن الدين والوطن، وأكرمهم الله تعالى ليكونوا شهداء مخلدين في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والصالحين".

وقال سموّه: "هذه الذكرى تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الاتحاد، فقد زرعت تضحيات شهدائنا في النفوس معاني القوة والصمود، ورسخت دعائم الاتحاد القائمة على صون الإنسان وحفظ أمنه واستقراره، وإرساء قيم العدل، وقد رسم أبطال الإمارات تاريخاً ناصعاً من الفداء، وقدموا للعالم مثالاً حياً عن حب الوطن والذود عنه بأغلى ما يملك الإنسان، حياته وروحه".

وأعرب سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن فخر أبناء الإمارات بالشهداء البواسل الذين قدموا دماءهم الزكية، ونفوسهم الطاهرة فداء للوطن، مؤكداً سموّه أنّ أسماء شهدائنا ستظل خالدة في الذاكرة والوجدان وفاء وعرفاناً وتقديراً لمكانتهم وما قدموه.

وفي ختام كلمته، رفع سموّ ولي عهد عجمان؛ الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنْ يرحم شهداء الإمارات وأن يجزيهم أعلى الدرجات، وأنْ يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ قيادتنا الرشيدة وأبناء القوات المسلحة في ساحات الحق والواجب.