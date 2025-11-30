"ثقافة وفنون دبي" : يوم الشهيد يجسد قيم الوفاء لبطولات شهداء الوطن

دبي في 29 نوفمبر /وام/ أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن يوم الشهيد يجسد قيم الوفاء لبطولات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم دفاعاً عن أمن الدولة ووحدتها.

وقالت: "يمثل هذا اليوم رسالة عرفان للشهداء الذين قدموا نماذج وطنية مميزة، وجعلوا من تضحياتهم عنواناً للوفاء والانتماء، وفيه نستحضر بطولاتهم ونستلهم من مواقفهم المشرفة قيم التضحية والعطاء والإخلاص في خدمة الإمارات، ليخلدوا ببطولاتهم أبهى صور التفاني والإخلاص لتبقى الإمارات دائماً قوية بأبنائها، شامخة بقيمها، ماضية بثبات على طريق التطور والبناء".

وأضافت: " نقف في هذا اليوم إجلالاً لأرواح الشهداء الذين شكلوا مصدراً للفخر لجميع أبناء الدولة، حيث أسهمت في تعزيز وحدة المجتمع، ورسخت في نفوسنا قيم المسؤولية والولاء للقيادة الرشيدة"، وأشارت إلى أن إرثهم سيبقى منارة تهدي الأجيال القادمة لتظل راية الوطن عالية وخفاقة.