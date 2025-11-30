مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: تضحيات الأبرار نبراس يضيء طريق الأجيال القادمة

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أننا في يوم الشهيد نجدد العهد بأن نسير على درب الأبطال، حاملين تضحياتهم في قلوبنا، ومواصلين مسيرة البناء والعطاء لوطننا الغالي، مستذكرين بكل فخر واعتزاز أرواح شهدائنا الأبرار الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن.

وقال المزروعي، بهذه المناسبة، إن تضحيات شهدائنا الأبرار هي منارات عز ومحطات فخر خالدة إلى يوم يبعثون، وتأكيد على تضحيات أبناء الإمارات وعزيمتهم الراسخة وإيمانهم العميق بمستقبل وطنهم، مشيراً إلى أن هؤلاء الأبطال كتبوا أسماءهم بحروف من نور في سجل الإمارات الخالد، وتركوا بصمات لا تمحى على صفحات المجد والتضحية، حيث جعلوا الولاء للوطن شعاراً، والفداء درباً، والوفاء منهجاً.

واختتم المزروعي تصريحه بتقديم أصدق مشاعر الوفاء والامتنان إلى أسر الشهداء، وإلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الأبي الذي يواصل حمل إرث الأبطال بكل فخر وإخلاص .