دبي الرقمية: نستذكر بكل فخر تضحيات أبناء الإمارات الأبرار

دبي في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن أهل الإمارات يستحضرون في يوم الشهيد، بفخر وإجلال ذكرى أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً لوطنهم الغالي، ويستلهمون منهم معاني التضحية والتفاني وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة دولة الإمارات.

وقال: " في هذه المناسبة، نؤكد أننا جميعاً جنود في خدمة هذا الوطن على اختلاف مواقعنا وطبيعة أعمالنا، وأن القيم والمعاني الكامنة في في يوم الشهيد ستظل تحفزنا نحو المزيد من الإنجازات، لكي تظل راية الإمارات خفاقة في سماء المجد".

وأضاف: "ستبقى هذه الذكرى خالدة في وجداننا بإذن الله، وستظل تنير دروبنا وتدفعنا لمواصلة مسيرة العطاء والبناء تحت راية قيادتنا الرشيدة .