مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة: يوم الشهيد يجسد بطولات أبناء الإمارات

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة تُجسّد بطولات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لإنجازاته، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تعكس قيم الشجاعة والولاء، وتبقى رمزاً يلهم الأجيال ويعزز مسيرة الدولة نحو المستقبل.

وقال: “ إن إحياء هذا اليوم يعكس تلاحم المجتمع وتقديره لمن قدموا أسمى صور الفداء، وستظل أُسر الشهداء في موضع العزة والفخر، وسيبقى الوطن يبادلهم الامتنان لما قدمه أبناؤهم من تضحية لحماية أمنه واستقراره. وبدورنا نتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان لهم لما غرسوه في نفوس أبنائهم من حب الوطن والإخلاص له في سبيل رفعته وإعلاء رايته”.

وشدد على أن الإرث الذي تركه شهداء الإمارات سيبقى دافعاً لمواصلة العمل بإخلاص، وترسيخ مكانة دولة الإمارات .