ميثاء الشامسي: نقف إجلالا وتقديرا لشهداء الوطن

أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بمناسبة يوم الشهيد أن هذا اليوم من كل عام يأتي لتذكير الجميع بشهداء الوطن وتكريم تضحياتهم.

وقالت معاليها: " نقف إجلالاً وتقديراَ لشجاعتهم وتضحياتهم، فهم من رفعوا اسم الوطن عالياً، وتبقى أسماؤهم وإنجازاتهم خالدة في صفحات تاريخ الإمارات، لتؤكد قوة وبسالة أبناء الإمارات وأصالتهم وحبهم لوطنهم".

وأضافت :" لقد تركوا منهجاً يسير عليه أبناء الوطن في الإخلاص والتفاني والولاء للقيادة والوطن، فهنيئاً لأبناء الشهداء وأمهاتهم وآبائهم تضحياتهم وبسالتهم التي هي مبعث فخرٍ لوطنهم ولشعبهم".

واختتمت بالقول :" حفظ الله قيادتنا الرشيدة وسدد خطاها وأعز الله الإمارات وأهلها وبإذن الله سيبقى علمها خفاقاً يرفرف بالعز من أجل وطن غال علينا ومن أجل شهداء رحلوا وهم ‎نبراس لوحدتنا وهويتنا".