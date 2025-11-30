"الناشرين الإماراتيين": شهداؤنا جسدوا معنى الوفاء

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكدت أميرة بوكدرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أن الاحتفاء بذكرى شهداء الإمارات يمثّل تكريماً وتقديراً رفيعَين لأولئك الأبطال الذين نذروا أنفسهم في سبيل وطنٍ أصيلٍ وفيٍّ لأبنائه.

وأشارت إلى أن "يوم الشهيد يمثّل تخليداً لأولئك الرجال الذين ارتقوا نحو العُلا فأصبحوا نجوماً لا تأفل في سماء الوطن. إنهم شهداؤنا الذين دافعوا عن تراب أرضنا الطاهرة؛ مجسِّدين معنى الوفاء المتجذِّر لقيمٍ ساميةٍ لا تزول".

وقالت: "لقد كانت ملاحمهم بمثابة رسالة بليغة للأجيال؛ مفادها أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتلاحم، ولا تُصان إلا بالتضحيات. لذلك، فإن توثيق الإرث الوطنيّ لشهدائنا الأبرار لا يتمّ إلا عبر الكلمات الصادقة التي تصوغ قصص بطولاتهم؛ لتبقى حاضرةً في ذاكرة وطننا على مرّ الزمن كواحةٍ غنّاء ترسِّخ في النفوس قيمة الوطن ومفهوم الانتماء المطلق له".