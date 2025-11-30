"الشارقة الرقمية": نستلهم قيم وأخلاق شهدائنا

الشارقة في 29 نوفمبر وام/ أكدت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقميّة، أن يوم الشهيد يعكس المكانة العالية التي يحظى بها شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة عند القيادة والشعب بوصفهم رمزاً للتضحية والإخلاص والتفاني من أجل إعلاء راية الوطن وصَوْنِ ثَرَاه الطاهر.

وقالت: "تزخر هذه المناسبة المجيدة بأروع معاني التضحية والعطاء لرجال جعلوا من أجسادهم جسر عبورٍ للأجيال، اليومَ وغداً، نحو مستقبل كريم ومشرق."

وأردفت : " نستمدّ من هذا اليوم الوطنيّ المجيد العزيمةَ والإصرار لنواصل إسهامنا في رحلة البناء والابتكار، وننهل من كنوز أخلاقيات شهدائنا، مكرِّسين جهودنا لخدمة الإنسان، والعمل المستمر من أجل تطوير المبادرات التي تعزِّز من كفاءة الأداء المؤسَّسيّ، وتدعم مسيرة التنمية الوطنيّة، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة للوصول إلى الاستدامة التي تصبّ في مسار طموحات إماراتنا نحو الريادة العالميّة. فهذه المناسبة العزيزة تذكّرنا دوماً بقيمة التضحية في سبيل الوطن، وتحثّنا على ترسيخ القيم الإنسانية في جميع مجالات عملنا، ومواصلة الإبداع من أجل المستقبل المنشود لوطننا الغالي".