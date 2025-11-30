"الإمارات لحقوق النسخ": شهداؤنا نبراس الوطن ومنارته

الشارقة في 29 نوفمبر/ وام/ أكدت مجد الشحّي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن يوم الشهيد هو نبض حيّ في وجدان كلّ الإماراتيين يخلّد بطولات رجال قطعوا وعداً للوطن أن يفتدوه بأرواحهم، فأوفَوا بوعدهم، مسطّرين بدمائهم ملاحم بطوليّة في ميادين العزِّ والشرف، دفاعاً عن ترابه وصَوْناً لمجده وكرامته، مشيرةً إلى أن: "هذا اليوم الأغَرّ يجسّد أسمى معاني الوفاء والامتنان لأولئك الذين جسدوا بتضحياتهم أروعَ معالم الشموخ والكرامة، ونسجوا منها حكاية وطن كريم عزيز".

وأضافت: " لقد تحوّلت بطولات شهدائنا الأبرار إلى روايات محفورة في ذاكرة الوطن، فدماؤهم الطاهرة التي رَوَت ثَرَى الإمارات ستظلّ شاهدة على عظمة عطاءاتهم، تلهمنا وتحثّنا على توطيد ارتباطنا بوطن عظيم لا ينسى أبناءه الأوفياء الذين جادوا بأرواحهم من أجل رفعته وشموخه. هؤلاء الأبطال يستحقون أن تُرفع لهم رايات الإكبار والإجلال، وأن تُحفظ قيمهم النبيلة في قلوبنا وقلوب من سيأتون بعدنا؛ فهم نبراسُ عزِّة الوطن ومنارته التي لا يخبو وميضها".