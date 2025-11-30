جمعية الناشرين: شموع الوفاء لشهدائنا الأبرار

الشارقة في 29 نوفمبر /وام/ أكد سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن شهداء الإمارات وهبوا أنفسهم فداءً للوطن، متوشِّحين بقيمٍ أصيلةٍ، فشيَّدوا ببطولاتهم صُروح الوفاء التي لا تنهار، تاركين وراءهم إرثاً وطنياً عظيماً يزهر في كل شبر من أرض الوطن.

وقال :" إن ذكرى شهدائنا ستظلّ حاضرةً في وجداننا أبداً، مواصلين على خطاهم رحلة البناء؛ لنسهمَ في ازدهار وطنٍ يفيض بالعِلم، ويزدهر بالإبداع، ويزهو بمجده وكرامته".

وأردف: "في يوم الشهيد نوقد شموع الوفاء في حضرة الشهادة وبينما نؤمن، في جمعية الناشرين، أن الكلمة الأصيلة قادرة على تخليد بطولاتهم، فإننا نحاول أن نجعل من النشر منبراً للقصص التي كتبوها بدمائهم عن الفداء والشهادة، كي نكون أوفياء لعطاءاتهم قدر المستطاع، ونحفظ في صفحات التاريخ مآثرهم الخالدة، مُستلهمين من ذكراهم العَطِرة وميضاً يهدينا نحو مستقبل أكثر بريقاً".