"تنمية الموارد البشرية في دبي" : شهداؤنا قدموا المثل الأعلى في الانتماء والولاء والعطاء

دبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية تجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان والإجلال لتضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل الوطن وصون سيادته وحماية مكتسباته.

وقال معاليه بهذه المناسبة إن يوم الشهيد يجدد مشاعر الاعتزاز بالقيم السامية التي رسخها الشهداء في نفوس أبناء الوطن، وفي مقدمتها قيم التضحية والإخلاص والولاء، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعزز ما تتميز به دولة الإمارات من تلاحم مجتمعي راسخ ووحدة وطنية قل نظيرها.

وأضاف أن الدعم المستمر والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأسر الشهداء يعكسان المكانة الخاصة التي يحظون بها لدى الوطن وقيادته وشعبه الوفي، عرفانا لتضحيات الشهداء الذين قدموا المثل الأعلى في الانتماء والولاء والعطاء.

وأوضح معاليه أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يستلهم من مآثر الشهداء ووقفاتهم البطولية العزم على مواصلة العطاء والإخلاص في خدمة الوطن، والمساهمة في تحقيق رؤيته الطموحة لمستقبل أكثر تقدماً واستدامة وازدهارا.