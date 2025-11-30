"مالية عجمان": يوم الشهيد مناسبة لاستلهام القيم النبيلة

عجمان في 29 نوفمبر / وام / أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم الشهيد ليس مجرَّد مناسبة لرِثاء أولئك الأوفياء الغائبين بأجسادهم والاحتفاء بتضحياتهم وحسب، بل هو أيضاً ذكرى نستلهم منها أنبلَ القيم والمعاني.

وقال آل علي في كلمة بهذه المناسبة: " إذا كنا نعتبر أن شهداءنا لم يرحلوا عن أرضنا المباركة، فلأنهم تحوّلوا إلى نبضٍ حيّ في وجداننا الوطنيّ، متوهِّجين كمشاعلَ تنير لنا دروب مسيرة البناء التي نختطّها خلف قيادتنا الحكيمة؛ لنُسهم في ترسيخ دعائم وطنٍ النور والعطاء.

وأكد آل علي أن دائرة المالية في عجمان لا تكتفي بإحياء هذه الذكري الجليلة، بل تترجمها إلى التزامٍ يوميّ تنهل فيه من أعظم المبادئ التي بذل من أجلها أبناء وطننا أرواحهم وعلي رأسها الانتماء والنزاهة والعمل المخلص الدؤوب من أجل رِفعة إماراتنا وبهائها.