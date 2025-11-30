رئيس "الوطني للتأهيل": يوم الشهيد يُجسد معاني الوفاء والعرفان لأبطالٍ الإمارات

أبوظبي في 29 نوفمبر /وام/ قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: "يُجسد يوم الشهيد أسمى معاني الوفاء والعرفان لأبطالٍ كتبوا بتضحياتهم أنصع صفحات المجد في تاريخ الإمارات؛ ففي هذا اليوم نستحضر بكل فخر وإجلال مواقف الشجاعة والإقدام التي سطرها أبناء الوطن في ميادين العز والكرامة، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل منارة تضيء درب الأجيال القادمة، ومصدر إلهام في حب الوطن والإخلاص له".

وأضاف إن تضحيات شهدائنا الأبرار تجسد وحدتنا وتماسك نسيجنا الوطني، فهي رسالة سامية تؤكد أن حب الوطن يُقاس بالعطاء لا بالكلمات، وقد أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً بالغاً بأسر الشهداء، فجعلت تكريمهم جزءاً أصيلاً من قيم المجتمع الإماراتي التي تقوم على الاحترام والإنسانية والوفاء".

واختتم قائلاً: في هذا اليوم نقف وقفة إجلال واعتزاز لأرواح شهدائنا الذين رفعوا اسم الإمارات عالياً بين الأمم، ونوجه تحية تقدير وامتنان لأسرهم الذين غرسوا في أبنائهم حب الوطن والولاء لقيادته؛ فالشهداء باقون في وجداننا ما بقيت رايتنا خفاقة، يذكروننا دوماً بأن قوة الإمارات تنبع من أبنائها المخلصين الذين وهبوا حياتهم لتبقى دولتنا آمنة مزدهرة".